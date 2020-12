Corriere dello Sport: "L'Atalanta caccia Gomez". Gasp rende insanabile la rottura

Alle 18 scenderanno in campo a Bergamo Atalanta e Roma in uno dei big match di questo turno di Serie A. Il Corriere dello Sport vi dedica ampio spazio in prima pagina e titola: "Roma, esame da grande. L'Atalanta caccia Gomez". In merito a quest'ultima questione il quotidiano scrive che con questa mossa Gian Piero Gasperini ha reso insanabile la rottura col capitano lasciandolo a casa.