Corriere dello Sport: "L'Atalanta per la storia contro il Valencia"

"L'Atalanta per la storia contro il Valencia", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. Si apre questa sera la Champions League delle italiane, con l'Atalanta che ospiterà il Valencia a San Siro: prima volta agli ottavi di Champions per gli orobici. Mister Gasperini si attende un'altra prestazione di personalità dai suoi giocatori, grazie anche all'esodo di tifosi nerazzurri che da Bergamo raggiungeranno Milano e San Siro: saranno circa 50 mila le presenze allo stadio. E la Dea non vuole smettere di sognare.