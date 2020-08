Corriere dello Sport: "L'imBarçata"

vedi letture

"L'imBarçata", titola oggi il Corriere dello Sport. Otto reti subite in un quarto di finale di Champions è un'umiliazione troppo grande per il Barcellona, che ora si prepara alla più grossa rivoluzione dell'era blaugrana recente. Disfatta storica per Messi e Piquè, usciti distrutti e che potrebbero prendere decisioni clamorose. Il difensore portoghese ha dichiarato: "Dobbiamo cambiare tanto, se serve lascio anche io". Saranno giorni bollenti in catalogna.