© foto di ManWil

"L'Inter chiede 80 milioni e Icardi va in stand by. La società nerazzurra ha fissato la cifra, però né la Juve né il Napoli intendono versare i soldi per Lukaku. L'argentino si allenerà con il gruppo ma senza giocare gare". Così il Corriere dello Sport, nelle pagine interne, spiega quanto sia nebuloso il futuro dell'ex capitano dei milanesi. Le altre big di A non proseguono nella trattativa ben sapendo che, con quella cifra, il club interista andrebbe all'assalto della punta del Manchester United.