Corriere dello Sport: "L'Inter sale, arbitraggio criticatissimo"

Spazio all'Inter nell'apertura del Corriere dello Sport in edicola, dopo la vittoria conquistata ieri sera ai danni della Fiorentina per 2-1. "L'Inter sale", il titolo del giornale che sottolinea come i nerazzurri siano in zona Champions grazie ai tre punti conquistati contro i viola. "Criticatissimo l'arbitraggio, rigore concesso dal VAR per un tocco di polpastrello", si legge.