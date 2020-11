Corriere dello Sport: "L'Inter si butta via, qualificazione a rischio"

vedi letture

Sul Corriere dello Sport si parla del ko dell'Inter in casa del Real Madrid. "L'Inter si butta via, qualificazione a rischio" scrive il quotidiano. Nerazzurri capaci di rimontare il Real dopo il doppio svantaggio ma incapaci di ribaltare completamente la gara. Il Real vince 3-2 e ora la qualificazione per i nerazzurri è a rischio. A preoccupare sono gli errori in difesa, l'attenuante è l'assenza di Lukaku. I numeri stagionali, sin qui, non fanno ben sperare: 3 vittorie nelle prime 9 gare ufficiali, 2 vittorie nelle ultime 13 gare di Champions, mettono in salita la strada che porta alla qualificazione.