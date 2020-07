Corriere dello Sport: "L'Inter si rilancia. Kanté in prima fila"

"L'Inter si rilancia. Kanté in prima fila" scrive il Corriere dello Sport a pagina 9. Mercato nerazzurro in gran fermento. Sbarcato al Chelsea nel 2016, proprio come Conte, il francese può essere il profilo giusto per rinforzare il centrocampo dell'Inter. Il nodo, però, è come trovare l’incastro giusto per portarlo via dal Chelsea, che non lo ritiene più fondamentale, ma che lo valuta comunque non meno di una sessantina di milioni.