© foto di stefano tedeschi

"L'Inter tira la rete", è il titolo nelle pagine interne del Corriere dello Sport nelle quali si fa il punto della situazione sul mercato nerazzurro. Sono almeno tre i colpi in via di definizione: se il Barcellona chiuderà le porte per Arturo Vidal ecco pronto l'affondo decisivo per Christian Eriksen del Tottenham. Poi Ashley Young, situazione che può sbloccarsi a breve. Ed infine Olivier Giroud, che l'Inter vorrebbe prendere con i soldi della cessione di Politano: l'esterno interessa al Milan.