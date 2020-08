Corriere dello Sport: "L'ombra di Rangnick su Fonseca"

"L'ombra di Rangnick su Fonseca" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina. Il manager tedesco ha rilasciato un'intervista e di fatto si è 'offerto' alla Roma che conferma il tecnico portoghese. Rimasto senza Milan, ma anche senza Red Bull, il tedesco si presenta come profilo su misura: tecnico e ds in linea con i programmi. Ma Fonseca incassa la fiducia: buon lavoro via video dai Friedkin.