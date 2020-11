Corriere dello Sport: "L'Udinese imbriglia il Sassuolo, niente primo posto per De Zerbi"

"Sul più bello il Sassuolo manca il salto di qualità e rinuncia a due notti da primo in classifica, perdendo l'occasione un po' com'era accaduto il 23 ottobre scorso quando pareggiò col Torino". Introduce così il pari a reti bianche di ieri tra Sassuolo e Udinese il Corriere dello Sport, che osserva: "Fa notizia lo 0-0 quando c'è di mezzo De zerbi, specie al Mapei Stadium". L'Udinese ingabbia il sogno degli emiliani e si prende con pieno merito un risultato che in trasferta mancava da otto mesi e mezzo. Non è bastato il ritorno di Berardi e Caputo, per la prima volta a secco dopo diciotto reti segnate nelle precedenti sei gare. Lo temeva De Zerbi alla vigilia: "In effetti si è specchiato esageratamente il Sassuolo con manovre prevedibili alla vana ricerca della continuità e dell'efficacia nella manovra".