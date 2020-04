Corriere dello Sport, la B pensa al futuro: "Merito sportivo e contendibilità degli obiettivi"

vedi letture

"Merito sportivo e contendibilità degli obiettivi", questa l'apertura del Corriere dello Sport alla pagina sulla Serie B, nella quale è spiegato un possibile criterio di promozioni e retrocessioni qualora non fosse possibile tornare in campo. Attraverso questi criteri, come spiega il quotidiano, "il 1º posto del Benevento è blindato per via dei 22 punti di vantaggio sulla 3ª. Poi avanti con un nuovo format con le squadre che vanno dal 2º al 10º posto con la 2ª e la 3ª in scena solo nel 3º e conclusivo turno e la 4ª a partire dal 2º. Dunque, al 1º turno approderebbero 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª che si scontrerebbero tra di loro in gare uniche con questi accoppiamenti: 5ª/10ª, 6ª/9ª, 7ª/8ª. Al 2º turno dentro la 4ª che affronterebbe (andata in trasferta) la peggiore delle tre qualificate. Le migliori in classifica delle due vincitrici nel 3º e ultimo turno affronterebbe la 3ª, l’altra la 2ª: andata (in casa della peggio classificata) e ritorno, le due vincenti in A. Sempre tenendo conto di contendibilità e merito sportivo, lo schema potrebbe essere adottato per stabilire chi dovrà scendere in C, benché più di un osservatore suggerisce di non far retrocedere nessuno e di portare la B a 24 squadre. Un’ipotesi, tuttavia, che si scontrerebbe con la necessità di riduzione del format già avanzata non solo da Lega B per la sostenibilità economica del sistema".