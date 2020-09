Corriere dello Sport: "La guerra dei due fondi"

"La guerra dei due fondi", si legge in taglio basso sul Corriere dello Sport a proposito della svolta storica compiuta dalla Serie A, che ha aperto all'ingresso dei fondi, con votazione all'unanimità da parte dei club nel Consiglio di Lega di ieri. Sì alla creazione di una media company: ora non resta che scegliere le cordate. Un grande passo in avanti per il calcio italiano, anche se il percorso è ancora lungo e tortuoso.