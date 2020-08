Corriere dello Sport: "La Juve di Pirlo in campo con CR7"

vedi letture

"La Juve di Pirlo in campo con CR7". Questo il titolo che è possibile trovare in prima pagina sul Corriere dello Sport con i suoi sviluppi poi alle pagine 6 fino a 9, in riferimento ad Andrea Pirlo. Il campione del mondo ieri alla Continassa ha diretto il suo primo allenamento da tecnico della Juventus. Tanti tifosi erano lì ad attenderlo e l'affetto non è certamente mancato. Poi subito in campo con CR7. Ieri è nata la Juve di Pirlo.