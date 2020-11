Corriere dello Sport: "La Juve è smarrita. Poco Dybala e troppa dipendenza da CR7"

vedi letture

"La Juve è smarrita. Poco Dybala e troppa dipendenza da CR7", titola stamane il Corriere dello Sport. Meno 6 dal Milan. La distanza aumenta e ora serve davvero cambiare marcia per raggiungere l'obiettivo del decimo scudetto consecutivo. La Juventus di Pirlo ha anche 6 punti in meno di quella di Sarri: c'è una Juve con Ronaldo ed una senza il portoghese. Senza di lui sono guai, con solo una vittoria in cinque partite. Con lui c'è una media di due gol a partita, senza di 1.3. Manca ancora l'apporto di Dybala, anche a Benevento ci sono stati solo bagliori del miglior Paulo, che ha sfiorato la rete due volte ma è apparso sfiduciato e lontano dalla miglior condizione. A corrente alternata vanno Chiesa e Kulusevski: il primo va ancora a sprazzi, il secondo è partito in quarta e ora paga il salto. Urgono rimedi, prima che sia troppo tardi.