Corriere dello Sport: "La Juve per Chiesa offre 50 milioni"

È sempre tempo di mercato, almeno leggendo uno dei titoli interni dell'edizione pasquale del Corriere dello Sport su uno degli obiettivi bianconeri sin da tempi non sospetti: "La Juve per Chiesa offre 50 milioni. Affondo dei bianconeri sull'attaccante che la Fiorentina vuole blindare. Da Torino stanno alzando il pressing per bruciare la concorrenza. Ma Commisso non molla".