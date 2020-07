Corriere dello Sport: "La Juve su Zaniolo. La Roma è in allarme"

"La Juve su Zaniolo. La Roma è in allarme" scrive il Corriere dello Sport in edicola quest'oggi. Il talento della Nazionale nei piani della Juve: possibile assalto ad agosto. Sarebbe difficile respingere al mittente offerte shock. Si parla di possibile addio per cifre tra i 50 milioni più bonus e i 60 milioni. La Juve ne riparlerà ad agosto. Sarà quello il periodo della presentazione dei documenti per l’scrizione al campionato. I dirigenti sperano sempre nel passaggio di proprietà, che eviterebbe il rischio di perdere i gioielli.