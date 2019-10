"La Lazio decolla". Così titola in prima pagina, in taglio laterale, l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Mister Simone Inzaghi passa allo stadio Artemio Franchi. Segnano Correa e Immboile che raggiunge Chinaglia a 77 reti in Serie A. La Fiorentina resta furiosa per l'arbitraggio e ora Ribery rischia una maxi squalifica.