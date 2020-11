Corriere dello Sport: "La Lazio è un inno alla rimonta. Numeri da record in Europa"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma sulla Lazio e sulle sue rimonte nei minuti finali di gioco: "La Lazio è un inno alla rimonta. Numeri da record in Europa". I biancocelesti hanno rimontato in 15 partite tra la stagione scorsa e quella in corso: primi nei top 5 campionati per punti guadagnati da situazione di svantaggio. La Lazio è un inno alla rimonta. Non è sedere se Caicedo al 90' segna e risegna ancora. Non è sedere se la Lazio ha guadagnato ben 33 punti in rimonta. L'Atalanta è seconda in questa speciale classifica, con 30 punti. Poi Liverpool, Rennes e Roma. L'esercito di Inzaghi è composto da eroici soldati, che hanno assorbito il suo appeal ringhioso che si sposa con quello del Panterone Caicedo. Anime da riconquista di ciò che sembrava perduto e che invece non lo è affatto.