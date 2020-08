Corriere dello Sport: "La Roma aspetta Friedkin e punta su Milik"

"La Roma aspetta Friedkin e punta su Milik"; si legge a centro pagina sul Corriere dello Sport. Il closing per la cessione della Roma a Dan Friedkin avverrà lunedì e così i giallorossi iniziano a guardarsi intorno per rinforzare la rosa 2020/2021. Un discorso è già stato avviato con il Napoli per Arek Milik: il polacco con tutta probabilità lascerà Napoli, ma su di lui si è già mossa da tempo la Juventus. Nel frattempo la Roma prepara una nuova offerta per tentare di confermare Chris Smalling anche nella prossima stagione.