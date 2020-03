Corriere dello Sport: "La Roma in 3K trova Kalinic"

vedi letture

"La Roma in 3K trova Kalinic", così titola il Corriere dello Sport. I giallorossi di Paulo Fonseca passano per 4 a 3 a Cagliari, non senza brividi finali. La sblocca Joao Pedro, poi una doppietta di Kalinic ribalta il risultato, con Justin Kluivert che la porta sul 3 a 1. Attorno al settantacinquesimo poi la partita si infiamma: Gaston Pereiro riapre il match, ma tempo cinque minuti e Mkhitaryan ristabilisce le distanze. A due minuti dal termine arriva la seconda rete di giornata di Joao Pedro che fissa il risultato sul 4 a 3 per la Roma e regala al Cagliari 6 minuti di recupero di speranza. Non finisce più la striscia negativa del Cagliari di Rolando Maran, contestato dalla tifoseria.