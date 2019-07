Corriere dello Sport: "La Roma si blinda, ecco Pau Lopez"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al di là dell'affare Zaniolo, la Roma è impegnata a rinforzare la rosa, dopo una stagione considerata fallimentare da tutta la piazza. E il primo innesto arriva per la porta. "La Roma si blinda, ecco Pau Lopez voluto da Fonseca", titola il Corriere dello Sport in taglio alto, andando poi a snocciolare i numeri e i dettagli della trattativa per il portiere del Real Betis. Al club spagnolo andranno - si legge - circa 20 milioni di euro, oltre alla rinuncia del 50% del cartellino di Sanabria.