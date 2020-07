Corriere dello Sport: "La scossa di Barone. Iachini salvi la Viola"

vedi letture

Una lunga titolazione per una situazione ingarbugliata. Il Corriere dello Sport, nelle pagine interne dell'edizione odierna, fa il punto della situazione in casa Fiorentina: "La scossa di Barone. Iachini salvi la Viola. Il dg non vuole distrarsi con la caccia al tecnico: 'Fiorentina ambiziosa ma il presente incombe'. Il braccio destro di Commisso avverte i pericoli, esorcizza ogni riferimento al tecnico: 'Inutile adesso pensare al futuro'. Spunta l'idea di De Rossi (è un'ipotesi per la Primavera?)".