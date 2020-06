Corriere dello Sport: "La Serie B al via nel weekend del 21 giugno"

"La Serie B al via nel weekend del 21 giugno", titola il Corriere dello Sport. Non solo la Serie A si appresta a ripartire e terminare il proprio campionato. Ieri è stato reso noto il calendario della ripresa in Serie B: si partirà il weekend del 21 giugno e si arriverà fino al 2 agosto, quando poi prenderanno il via playoff e playout per chiudere il 20 di agosto. Ma non solo, c'è il recupero Ascoli-Cremonese: è stato fissato per il 17 giugno e sarà dunque il match che aprirà le danze.