© foto di Alessio Del Lungo

Il Corriere dello Sport (ed. Campania) dedica uno spazio in prima pagina questa mattina alle parole di Lady Insigne: "Io e Lorenzo non siamo in fuga". La moglie del giocatore del Napoli prosegue: "Amo questa città e non c'è motivo di avere paura: il calcio è fatto anche di giorni meno belli e la vita non cambia. Porto i figli a scuola e siamo tutti sereni".