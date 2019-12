© foto di stefano tedeschi

Ieri è arrivata un'altra doppietta per l'attaccante della Lazio Ciro Immobile che prima fredda l'Udinese con due reti, poi cede il rigore del 3 a 0 a Luis Alberto, così il Corriere dello Sport titola: "A tutto Immobile". Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi rafforza così il terzo posto e dichiara: "Ora con la Juventus ce la giochiamo". Sfida di alta classifica in arrivo nel prossimo weekend. E intanto Immobile vola nella classifica marcatori: 17 reti in 14 partite, contro le 10 di Lukaku secondo.