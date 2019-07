Corriere dello Sport: "Lazio, altro arrivo. Vavro in chiusura"

© foto di ManWil

Il calciomercato laziale non si ferma. E il Corriere dello Sport, all'interno dell'edizione oggi in edicola, titola così sull'ultima trattativa imbastita dai biancocelesti: "Lazio, altro arrivo. Vavro in chiusura. Dopo Lazzari la società è pronta a dare a Inzaghi il primo difensore. Undici milioni di euro più bonus, c'è l'intesa con il Copenaghen. Tare: 'Anche noi da Champions'".