Corriere dello Sport: "Lazio, anche Gimenez del Feyenoord per il ruolo di vice Immobile"

"Lazio, anche Gimenez del Feyenoord per il ruolo di vice Immobile" scrive il Corriere dello Sport. Galeotta fu l'Europa League! Due gol all'andata e uno al ritorno, Santiago Gimenez ha tramortito la Lazio ma l'ha fatta anche innamorare. Il 22enne centravanti argentino naturalizzato messicano (ha passaporto italiano) del Feyenoord è l'ultimo nome, in ordine di tempo, apparso sulla lista laziale per il ruolo di vice Immobile. Ha un contratto fino al 2026, l’interesse della Lazio è confermato, piace anche a Milan e Atletico Madrid. In Messico è stato scritto che la Lazio avrebbe pronta un’offerta di 18 milioni.