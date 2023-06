Corriere dello Sport: "Lazio, il piano per Zielinski: sul piatto 20 milioni per il Napoli"

"Lazio, il piano per Zielinski: sul piatto 20 milioni per il Napoli" scrive il Corriere dello Sport. Se dovesse partire Sergej Milinkovic-Savic, la Lazio proverebbe a ingaggiare Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha un contratto fino al 2024 con il Napoli e potrebbe partire in estate.

Lotito sarebbe pronto a una proposta da 20 milioni. Quello del costo del cartellino non è l’unico ostacolo, perché una volta superato, ci sarebbe poi l’altro legato all’ingaggio del giocatore che dovrebbe guadagnare 4,5 milioni a partire dalla prossima annata. Zielinski però sarebbe pronto a dare un segnale per poter lavorare di nuovo con Sarri: "Tra i due ci sono stati dei contatti anche di recente e sembra che il centrocampista abbia dato la sua disponibilità a una piccola riduzione del suo stipendio pur di tornare sotto la guida del Comandante".