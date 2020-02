vedi letture

Corriere dello Sport: "Lazio, Inzaghi in ansia, brivido Acerbi"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la situazione della Lazio in vista del match contro il Genoa. Con i biancocelesti col fiato sospeso: "Inzaghi in ansia: brivido Acerbi. Si è fermato, oggi il test decisivo. In dubbio il leader della difesa laziale. Affaticamento alla coscia: ieri a riposo, oggi il responso per il Genoa", si legge infatti nella titolazione interna.