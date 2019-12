© foto di stefano tedeschi

"La scalata di Simone". è il titolo a centro pagina per Simone Inzaghi e la sua Lazio sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Tre trofei in tre anni per l'allenatore biancoceleste. E non è finita qua, perchè il tecnico sta continuando l'evoluzione della sua squadra, in crescita da tre anni. Ed ora i biancocelesti non vogliono più svegliarsi, perchè Inzaghi ha riacceso i sogni della Lazio.