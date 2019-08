© foto di WilMan

Ampio spazio, quest'oggi, sul Corriere dello Sport per i due club della Capitale: "Lazio-Roma il derby degli opposti. La Lazio non cambia modulo da oltre due anni e tutti gli interpreti conoscono il derby. La Roma è ancora un cantiere aperto: anche il tecnico non lo ha mai affrontato in carriera" la lunga titolazione in merito nelle pagine interne. Più nel dettaglio, sui biancocelesti si legge: "Difesa a 3 da 114 partite. Lazzari è l'unico nuovo". Mentre sui giallorossi: "Sicurezza Dzeko ma la difesa mette i brividi".