© foto di stefano tedeschi

"Lazio, solo pali. Niente sorpasso", è il titolo del Corriere dello Sport oggi in edicola. La Lazio è scesa in campo ieri sera nel recupero del match contro l'Hellas Verona, non riuscendo a superare i veneti ma fermandosi sullo 0 a 0. Due legni di Luis Alberto e diverse grandi parate di Silvestri negano i tre punti ai biancocelesti ed il conseguente sorpasso sull'Inter seconda in classifica. La Juventus resta distante quattro lunghezze.