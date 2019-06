© foto di Giuseppe Emanuele Frisone

Tra le pagine interne del Corriere dello Sport, ci sono vari approfondimenti di calciomercato. Tra questi si legge: "Lazio sul gigante Vavro". Nome nuovo dunque per i biancocelesti, che hanno identificato nel profilo del centrale slovacco Denis Vavro un gradito rinforzo per la difesa. Il giocatore milita in Danimarca, nel Copenaghen, ed è valutato intorno ai 10 milioni di euro. Il calciatore vuole misurarsi in un campionato di prim'ordine e l'Italia potrebbe rappresentare la destinazione migliore.