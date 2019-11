© foto di stefano tedeschi

Continuano le polemiche sul caso che ha riguardato Mario Balotelli nell'ultimo turno di campionato, ed il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Le sanzioni esemplari solo sbandierate". In Federcalcio l'irritazione è a livelli massimi, perché il presidente Gravina ha avviato un percorso per uscire dalla logica della responsabilità oggettiva e si aspettava una platea di club responsabilizzati, ed invece le parole del presidente dell'Hellas Verona Setti sono andate nella direzione opposta. Ed in più non è piaciuto il silenzio dopo le parole del capo ultrà dei veronesi. Ma gli ultimi casi parlano di sanzioni leggerissime.