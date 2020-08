Corriere dello Sport: "Lecce e Genoa, finale thrilling. Soltanto una resterà in A"

Ieri hanno giocato le squadre della parte alta della classifica, oggi toccherà a quelle invischiate nella lotta per non retrocedere. Il Lecce affronta il Parma in casa, il Genoa se la vedrà con l'Hellas Verona dell'ex Juric. E il Corriere dello Sport titola: "Lecce e Genoa, finale thrilling: soltanto una resterà in Serie A".