Corriere dello Sport: "Lecce, Sticchi Damiani: "Ripartiamo, serve a tutti"

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani si è raccontato in esclusiva ai microfoni del Corriere dello Sport. "Dobbiamo ripartire, servirà a tutti. Ma senza ansia. Scienziati e politici detteranno i tempi, il calcio deve decidere il limite oltre al quale non andare: per me è la metà di luglio. Non dimentichiamoci che la Serie A sostiene il sistema ed è importante per l'economia", le parole del numero uno dei salentini.