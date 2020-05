Corriere dello Sport: "Lettere giocatori-club: scontro sugli allenamenti"

"Lettere giocatori-club: scontro sugli allenamenti", titola in taglio alto il Corriere dello Sport. Nelle convocazioni dei club, le sedute vengono definite facoltative. Ma per i giocatori si tratta di prestazioni lavorative: il nodo sono i pagamenti. Così buona parte dei calciatori ha chiarito che si andranno ad allenare per propria volontà, ma lo faranno nell'interesse del club e che dunque non potrà essere considerata una scelta soltanto autonoma.