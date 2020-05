Corriere dello Sport: "Liberi! 15 giorni e si gioca"

vedi letture

"Liberi! 15 giorni e si gioca". Questo il titolo a pagina 2 che il Corriere dello Sport dedica alla ripresa della Serie A: "Si parte con la Coppa Italia e le gare per tutti su Rai1 poi dal 20 spazio al campionato. Play off come piano di riserva. L'annuncio di Spadafora: ho sentito il Premier, era soddisfatto. Cominciare con i gol in chiaro è un segnale positivo. Grana Inter: vuole mandare a Napoli la Primavera".