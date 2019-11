"Lippi shock, perde con la Siria e lascia la Cina: 'Guadagno troppo'": così il Corriere dello Sport in prima pagina. Dopo le critiche ricevute in Cina, l'ex c.t. campione del mondo ha deciso di dire addio alla nazionale cinese. L'ex Juve e Inter si è dimesso dal suo incarico dopo la sconfitta della nazionale di Pechino contro la Siria (2-1), a Dubai, in una partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022.