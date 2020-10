Corriere dello Sport: "Liste aperte contro il Covid"

"Le liste aperte contro il Covid", si legge oggi all'interno del Corriere dello Sport. "La lista dei positivi al Covid è lunga e sembra destinata ad allungarsi", osserva il quotidiano, che fa notare come a restare ferme siano invece le liste: "25 giocatori in tutto, di cui massimo 17 'liberi', 4 cresciuti in un vivaio italiano, altri 4 nel vivaio del club, senza alcun limite per i nati dopo l'1 gennaio 1998". Una coperta che potrebbe risultare corta per qualcuno, vista l'emergenza che si sta vivendo in tutti i settori del Paese. Non è un caso che da giorni di discuta dell'opportunità che la Lega riveda in via eccezionale i parametri, allungando il limite di 17 giocatori "liberi". Una soluzione immediata, ad esempio, porterebbe al reintegro dei calciatori lasciati fuori dalla lista: "In questo momento sono 22 distribuiti tra 9 club, per quanto non tutti sarebbero messi a disposizione del rispetto allenatore, almeno non subito".