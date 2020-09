Corriere dello Sport: "Lite Suarez-Barcellona sulla buonuscita: la carta Morata per Pirlo"

"Lite Suarez-Barcellona sulla buonuscita: la carta Morata per Pirlo" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina quest'oggi. La Juventus attende segnali da Barcellona per chiudere l'intesa con Luis Suarez, in attesa del passaporto (pronto l'esame di italiano per lui). Nel frattempo ripensa ad Alvaro Morata, ora all'Atletico Madrid.