Corriere dello Sport: "Lo Spezia si mangia le mani, Liverani si salva nel finale"

"Lo Spezia si mangia le mani, Liverani si salva nel finale", così titola il Corriere dello Sport sul match di ieri tra Parma e Spezia, con i crociati che hanno acciuffato il pareggio in pieno recupero. Si mangia le mani lo Spezia, che stava per completare al Tardini l'impresa già riuscita ad Udine: una leggerezza in area di rigore a tempo scaduto ha regalato al Parma il rigore del 2 a 2. Due reti di vantaggio e tre pali clamorosi non sono bastati per portare a Spezia i tre punti. Tra Covid ed infortuni erano ben 11 gli assenti in casa Parma, che fanno di questo un punto prezioso.