Corriere dello Sport: "Lotito attacca: 'Formello ok. I calciatori possono allenarsi'"

vedi letture

Prosegue la crociata di Claudio Lotito sul ritorno in campo anticipato della formazione laziale, ed il Corriere dello Sport titola oggi: "Formello ok. I calciatori possono allenarsi". Il presidente biancoceleste attacca: "Esame sierologico? Ho lanciato io l'idea in tempi non sospetti. Abbiamo tutti i test, li ho fatti arrivare dalla Cina. Mascherine? Le mie aziende le hanno tutte. Noi sanifichiamo i reparti Covid. A Formello siamo in piena sicurezza".