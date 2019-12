Corriere dello Sport, Lotito: "Lazio più grande e ho cambiato la curva"

"Lazio più grande e ho cambiato la curva". Questo il titolo che si prende le pagine 6-7 del Corriere dello Sport questa mattina con le del presidente della Lazio Claudio Lotito, ospite all'interno della sala stampa estera in una conferenza-orazione. Il presidente ha toccato vari temi, tra i più importanti quello della Supercoppa che si giocherà questo weekend: "La Supercoppa sarà utile per capire se abbiamo acquisito la mentalità da big. Il mio risanamento è stato anche morale. In nord pochi tifosi estremisti, ora ci sono le famiglie. Voglio che il mondo ci valuti anche per le nostre virtù. I nostri tifosi non sono fascisti, all'estero arriva una immagine distorta. Ho rischiato in prima persona. gli hooligans in confronto non erano niente. Mai minata la credibilità del calcio".