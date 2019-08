Corriere dello Sport: "Lukaku deb e Sanchez, è un lunedì da Inter"

In taglio basso sul Corriere dello Sport si sofferma anche sull'Inter e le romane. Per quanto riguarda i nerazzurri, si è già proiettati al posticipo di lunedì sera con il Lecce, per il quale è previsto il tutto esaurito. "Lukaku deb e Sanchez. E' un lunedì da Inter", titola il quotidiano. Si parla anche della Roma, con le parole di Fonseca in conferenza stampa riportate: "Stupiremo i tifosi". E infine spazio alla Lazio, ancora con la conferenza, ovviamente di Inzaghi: "Noi da Champions".