"Lukaku e Ciro show": così il Corriere dello Sport in prima pagina, in riferimento alle vittorie di Inter e Lazio rispettivamente contro Udinese e SPAL. Decidono i bomber: una doppietta a testa per Lukaku e Immobile, Inter e Lazio restano in scia della Juve. Mercoledì la Lazio giocherà nel recupero contro l'Hellas Verona: se vince, Inzaghi salirà al secondo posto.