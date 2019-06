Corriere dello Sport: "Lukaku vuole l'Inter"

© foto di Mattia Verdorale

"Lukaku vuole l'Inter". Questo il titolo a pagina 4-5 del Corriere dello Sport sul futuro dell'attaccante del Manchester United Romelu Lukaku: "L'attaccante dello United non vede l'ora di sbarcare in Italia e lo dice chiaramente". Queste le parole dell'attaccante: "La Serie A è fantastica e Conte è un tecnico top. Io ho deciso, ma desso non posso che aspettare".