Corriere dello Sport: "Mancini chiama l'appello"

"Mancini chiama l'appello", è il titolo che il Corriere dello Sport propone oggi in taglio basso. Il c.t. vuole convocare anche gli azzurri in vacanza per la Nations League di settembre. Previste per mercoledì prossimo le convocazioni in vista di Bosnia e Olanda: la Nazionale si appresta dunque a tornare di scena.