© foto di stefano tedeschi

Taglio laterale per la Nazionale che stasera scenderà in campo per chiudere il girone di qualificazione ad Euro 2020. Sfida all'Armenia in quel di Palermo, con calcio d'inizio alle 20.45. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini si affida ad Immobile e Zaniolo, per cercare la vittoria numero 11, così il Corriere dello Sport titola: "Mancini lancia Ciro e Nicolò".