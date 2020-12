Corriere dello Sport: "Maresca e il Sassuolo fermano la Roma"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola stamani si sofferma sui giallorossi: "Maresca e il Sassuolo fermano la Roma". Mancano i tre punti contro il Sassuolo anche a causa di molte decisioni discutibili del direttore di gara napoletano e per il palo che nel secondo tempo ha negato alla Roma il gol. Seconda partita di campionato senza reti per i capitolini. Maresca, reo di aver mostrare un giallo inesistente a Pedro per un fallo iniziale non violento su Berardi che ha poi causato l'espulsione dello spagnolo per doppia ammonizione, ha cacciato Fonseca per le proteste.